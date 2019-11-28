«Зальцбург» в гостях разгромил «Генк» (4:1) в матче группового турнира Лиги чемпионов. 19-летний форвард австрийской команды Эрлин Холанн отметился голом и результативной передачей в прошедшей игре, что позволило ему стать первым в истории еврокубков подростком, который отличался на протяжении пяти матчей подряд.

В текущем сезоне Холанн провел 18 матчей за «Зальцбург», в которых забил 26 голов и сделал 6 голевых передач.

Портал transfermarkt оценивает футболиста в 12 миллионов евро.

5 — Red Bull Salzburg's Erling Haaland has become the first teenager in the history of the European Cup/UEFA Champions League to score in five consecutive appearances in the competition. Famous. #UCL pic.twitter.com/6YYNOVXFgb — OptaJoe (@OptaJoe) November 27, 2019

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