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Холанн — первый в истории еврокубков тинейджер, который забил в пяти матчах подряд

28 ноября 2019, 01:07
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«Зальцбург» в гостях разгромил «Генк» (4:1) в матче группового турнира Лиги чемпионов. 19-летний форвард австрийской команды Эрлин Холанн отметился голом и результативной передачей в прошедшей игре, что позволило ему стать первым в истории еврокубков подростком, который отличался на протяжении пяти матчей подряд.

В текущем сезоне Холанн провел 18 матчей за «Зальцбург», в которых забил 26 голов и сделал 6 голевых передач.

Портал transfermarkt оценивает футболиста в 12 миллионов евро.

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Генк — Зальцбург

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