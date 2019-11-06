Хеведес рассказал о возможной тактике «Локомотива» на матч с «Ювентусом»

Защитник «Локомотива» Бенедикт Хеведес в интервью клубной пресс-службе отметил, что команда может сыграть против «Ювентуса» в Лиге чемпионов по такой же тактике, как и в Турине.

— Юрий Семин сказал, что разговаривал с тобой о «Ювентусе» перед матчем и что тренеры иногда могут не увидеть каких-то нюансов, которые заметит футболист. Раскрой секрет, что ты рассказал?

— Я рассказал все, что знаю про клуб и футболистов. Но не думаю, что есть какие-то секреты, которые знаю я, но не знает Семин. Тем более, когда я играл, у «Ювентуса» был другой тренер и другая тактика. Что касается нюансов, здесь согласен — тренер смотрит игру со стороны, а футболист видит, что происходит на поле изнутри.

Снова играть с «Ювентусом» по той же тактике? Почему бы и нет? Футболистам «Ювентуса» совсем не понравилось играть против нас. Мы вели до 77-й минуты, но соперник перевернул все за счет индивидуального мастерства. Хороший матч, все бились на пределе возможностей, но именно детали решают в Лиге чемпионов. Если мы надежно сыграем в обороне, то сможем показать хороший футбол.

— «Ювентус» и «Атлетико» — одни из самых больших клубов мира. Мы показали хорошую игру в обоих матчах, особенно в Турине. Я был горд за футболистов, которые приняли такой вызов. И «Ювентус», и «Атлетико» — очень квалифицированные команды, поэтому нельзя сказать, что против одной было тяжело, а против второй легче. Нам повезло, что в Лиге чемпионов мы можем играть против таких соперников и приобретаем опыт. Это высочайший уровень.

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