Хави Мартинес рассказал, почему матч с «Атлетико» особенный для него
30 ноября 2020, 23:05
Полузащитник «Баварии» Хави Мартинес поделился ожиданиями от матча с «Атлетико» в Лиге чемпионов.
«Для меня матчи в Испании всегда особенные, — цитирует Мартинеса официальный сайт УЕФА. — Я еще не играл на новом стадионе «Атлетико», и если он хотя бы наполовину так же хорош, как старый «Кальдерон», то это замечательный стадион. Со «Штутгартом» я был вынужден попросить замену, у меня была проблема с бедром, но сейчас все гораздо лучше. Надеюсь, завтра я буду готов на 100 процентов».
Матч «Атлетико» — «Бавария» состоится 1 декабря. Начало в 23.00 по московскому времени.
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