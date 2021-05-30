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Хаверц о победе в Лиге чемпионов: «Ждал этого момента 15 лет, и вот это случилось»

03:56
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Полузащитник «Челси» Кай Хаверц поделился впечатлениями от победы в финале Лиги чемпионов над «Манчестер Сити» (1:0). Немецкий хавбек стал автором единственного гола.

«Не знаю, что сказать. У меня действительно нет слов. Я ждал очень долго. Сейчас я хочу поблагодарить свою семью, родителей, бабушку и мою девушку. Не знаю, что и говорить. Ждал этого момента 15 лет, и вот это случилось», — приводит слова Хаверца официальный сайт УЕФА.

«Челси» с минимальным счетом победил «Манчестер Сити» в финале Лиги чемпионов сезона-2020/21. Лондонский клуб во второй раз в истории завоевал самый престижный европейский клубный трофей.

Лондонцы также получили право сыграть в Суперкубке УЕФА. Их соперником станет испанский «Вильярреал», который ранее выиграл Лигу Европы.

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Материалы сюжета: Лига чемпионов, финал сезона 2020/21 «Манчестер Сити» — «Челси»: дата и время матча, новости и обзоры