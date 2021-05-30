Маунт прокомментировал победу «Челси» в финале Лиги чемпионов

Полузащитник «Челси» Мэйсон Маунт поделился впечатлениями от победы в финале Лиги чемпионов над «Манчестер Сити» (1:0).

«Я не могу выразить это словами — это невозможно. Я играл в двух финалах за «Челси» в Кубке Англии, и мы проиграли их оба. Это было больно. Я не могу выразить словами весь путь в Лиге чемпионов — это такой особенный случай. У «Сити» есть лучшие игроки, так что это была тяжелая игра. Мы забили один гол, а потом защищались как за свою жизнь. Это был очень долгий путь, чтобы добраться до этого момента», — приводит слова Маунта BT Sport.

«Челси» с минимальным счетом победил «Манчестер Сити» в финале Лиги чемпионов сезона-2020/21. Лондонский клуб во второй раз в истории завоевал самый престижный европейский клубный трофей.

Лондонцы также получили право сыграть в Суперкубке УЕФА. Их соперником станет испанский «Вильярреал», который ранее выиграл Лигу Европы.