Хавбек «Баварии» Мюллер рассказал, как команда находит мотивацию после разгромных побед

Полузащитник «Баварии» Томас Мюллер перед матчем против «Локомотива» (27 октября, Москва) в Лиге чемпионов заявил, что его команда хочет всегда побеждать.

— Как вы находите мотивацию играть на сто процентов, обыгрывая «Атлетико» (4:0) и «Айнтрахт» (5:0)?

— Хороший вопрос. Мы получаем удовольствие от игры. Я знаю своих партнеров, у нас всех мотивация внутри. Мы хотим всегда выигрывать, для нас не сложно настраиваться. Мы видим, что в 2020-м году только выигрываем, и хотим продолжать и продолжать это делать. Понимаем, что нельзя проспать начало матча, чтобы на 50-й минуте отметить — ого, всего 0:0, надо что-то делать, включаться. У нас достаточно опытная команда, чтобы избегать недооценок и расслабленности. Вот когда счет уже крупный, можно немного играть в свое удовольствие.

— Насколько сложной была поездка?

— Мы рады, что снова сыграем. Настроение хорошее, мы в хорошей форме, смотрим позитивно на происходящее.

— Много матчей. Как вы чувствуете себя физически?

— Я не смотрю на статистику, сколько матчей нас ждет. Да, встреч много, в Кубке играем, за сборные. Но порой происходит ротации, мы привыкли примерно к такому графику. Понятно, что сейчас чуть больше матчей, у нас много сборников, но все в равных условиях. Что касается меня лично, то зависит от того, сколько сил израсходовал в предыдущем матче. Никто никогда не чувствует себя готовым на сто процентов, когда всего 2-3 дня между матчами, но мы с этим живем. Стараемся побольше спать, правильно питаться, хорошо восстанавливаться. (Константин Алексеев)