Индзаги: «Лига чемпионов — важный уровень, и «Интер» снова хочет стать ее главным героем»

Главный тренер «Интера» Симоне Индзаги прокомментировал результаты жеребьевки групповой стадии Лиги чемпионов.

«В прошлом сезоне мы преодолели невероятный путь, приведший нас к финалу в Стамбуле, где мы остановились в шаге от мечты. Соперничали с великолепными командами, сражались на крайне непростых аренах, однако все это придавало нам еще больше веры в то, на что мы способны. Лига чемпионов — важный уровень, и мы снова хотим стать ее главными героями. Все матчи будут сложны, как и всегда в этом турнире. Даром здесь никому ничего не дается — все соперники хорошо организованы. Приложим все усилия, так как не хотим прерывать череду своих успехов, — приключения продолжаются. Мы — «Интер», и мы хотим мечтать о большем», — цитирует пресс-служба УЕФА Индзаги.

«Интер» попал в группу D, где сыграет с «Бенфикой», «Зальцбургом» и «Реал Сосьедад».