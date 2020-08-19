Ханс Флик: «С «Лионом» нужно сыграть 90 минут так же интенсивно, как против «Барселоны»

Главный тренер «Баварии» Ханс Флик поделился ожиданиями от полуфинала Лиги чемпионов против «Лиона». Встреча пройдет сегодня и начнется в 22:00 мск.

— Моя команда меня убедила и родила энтузиазм, — приводит слова Флика официальный сайт УЕФА. — У нас великолепная атмосфера, высокий класс и высокая интенсивность на тренировках. Не знаю, нужно ли это команде, но я спокоен. Просто потому что знаю: моя команда максимально собранна и ставит большие цели. Но мы понимаем, что все решается в одном матче, который начинается при счете 0:0. Нужно сыграть 90 минут так же интенсивно, как против «Барселоны». С таким же драйвом и напором.

Все здоровы и готовы играть. Бенжамен Павар не щадил себя в работе, и мы рады, что он снова с нами. Я не рассматриваю его как игрока стартового состава, но он может попасть в заявку.

Толиссо долго был травмирован и последние две недели упорно работал, чтобы вернуться в строй к финальному турниру. Врачи здорово постарались, он готов. С «Барселоной» он вышел на несколько минут и был заметен. Он прекрасный игрок бокс-ту-бокс, выносливый и опасный в штрафной. Конечно, мы обсуждали с ним «Лион», но о чем мы говорили, я вам не скажу.

Надеюсь, мы хорошо проанализировали «Лион». Представляем себе их уровень. Они прекрасно защищаются, очень компактно, держат большие силы за линией мяча и выполняют много беговой работы. Много мастеровитых исполнителей в атаке, поэтому очень важно принимать на поле верные решения.