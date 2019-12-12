Ханс-Дитер Флик: «Очень рад показанной игре в матче с «Тоттенхэмом»
07:55
Главный тренер «Баварии» Ханс-Дитер Флик остался доволен игрой команды в матче Лиги чемпионов против «Тоттенхэма» (3:1). По его мнению, мюнхенцы заслужили победу, несмотря на то, что не реализовали много моментов.
— Я очень рад показанной игре, — цитирует пресс-служба УЕФА Флика. — Мы продолжали попытки сломить сопротивление соперника, создавали моменты, не реализовывали их, но в итоге все равно заслуженно победили.
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https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/season=2020/matches/round=2001140/match=2027107/
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