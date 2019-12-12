Ханс-Дитер Флик: «Очень рад показанной игре в матче с «Тоттенхэмом»

Главный тренер «Баварии» Ханс-Дитер Флик остался доволен игрой команды в матче Лиги чемпионов против «Тоттенхэма» (3:1). По его мнению, мюнхенцы заслужили победу, несмотря на то, что не реализовали много моментов.

— Я очень рад показанной игре, — цитирует пресс-служба УЕФА Флика. — Мы продолжали попытки сломить сопротивление соперника, создавали моменты, не реализовывали их, но в итоге все равно заслуженно победили.

Лига чемпионов: турнирные таблицы, расписание и результаты матчей, онлайн-трансляции игр, новости и обзоры