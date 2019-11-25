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Гвардьола перед матчем с «Шахтером» заявил, что доволен прогрессом «Ман Сити»

16:54
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Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардьола перед матчем Лиги чемпионов с «Шахтером» заявил, что его команда прогрессирует.

— Я полагаю, что мы становимся лучше с каждой неделей, — цитирует специалиста официальный сайт УЕФА. — Многие наши ребята долгое время были травмированы. Менди залечил серьезное повреждение, Жоау Канселу и Анхелиньо еще осваиваются в команде. Но я очень доволен нашим прогрессом. Габриэлу Жезусу действительно непросто. В мире нет других нападающих такого уровня, которые бы оставались скромными и принимали сложившуюся ситуацию. Очень важно отношение к делу на тренировках, и там он пашет в поте лица. Жезус говорит, что хочет работать и продолжать учиться. И это сущая правда. В данный момент Зинченко травмирован. Он приехал к нам молодым игроком, усердно тренировался и убедил нас в своей профпригодности. Александр может играть на многих позициях и быстро адаптируется к новым условиям.

Матч «Манчестер Сити» — «Шахтер» состоится 26 ноября и начнется в 23.00 по московскому времени.

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https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/season=2020/matches/round=2001140/match=2027100/

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2019/20. 5-й тур




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