Гвардиола: «Я выиграл Лигу чемпионов, потому что Лукаку не забил «Манчестер Сити» с трех метров»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал победу команды в финале Лиги чемпионов над «Интером» (1:0).

«Мы потратили восемь лет, чтобы выиграть Лигу чемпионов. Я выиграл этот турнир, потому что Ромелу Лукаку не смог забить нам с трех метров», — приводит слова Гвардиолы Football.London.

30-летний бельгиец вышел на поле по ходу встречи, упустил несколько голевых моментов, а в одном из эпизодов встал на пути мяча, который летел в створ ворот английской команды.