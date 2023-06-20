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Гвардиола: «Я выиграл Лигу чемпионов, потому что Лукаку не забил «Манчестер Сити» с трех метров»

Сергей Разин
корреспондент
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Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал победу команды в финале Лиги чемпионов над «Интером» (1:0).

«Мы потратили восемь лет, чтобы выиграть Лигу чемпионов. Я выиграл этот турнир, потому что Ромелу Лукаку не смог забить нам с трех метров», — приводит слова Гвардиолы Football.London.

30-летний бельгиец вышел на поле по ходу встречи, упустил несколько голевых моментов, а в одном из эпизодов встал на пути мяча, который летел в створ ворот английской команды.

Ромелу Лукаку
Хосеп Гвардиола
ФК Интер (Интернационале)
ФК Манчестер Сити
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