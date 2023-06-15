В УЕФА извинились за скандал с флагом Украины на финале Лиги чемпионов

УЕФА пришлось извиняться за инцидент с флагом Украины на финале Лиги чемпионов в Стамбуле, сообщает РИА «Новости».

Перед матчем в Турции сотрудники стадиона попытались отнять украинский флаг у одного из болельщиков, что не понравилось украинским СМИ. Позже в УЕФА заявили, что не запрещали вывешивать флаги Украины, а в данном эпизоде виновата турецкая служба безопасности, работавшая на стадионе.

11 июня «Манчестер Сити» обыграл «Интер» (1:0) в финале Лиги чемпионов и впервые в истории стал победителем турнира.