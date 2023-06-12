Барелла: «Мы потерпели поражение, но этот итог вдохновит нас сделать что-то большее»

Полузащитник «Интера» Николо Барелла высказался о поражении своей команды в финале Лиги чемпионов с «Манчестер Сити» (0:1).

«Мы потерпели поражение, но этот итог вдохновит нас сделать что-то большее. Эта медаль будет храниться рядом с моими трофеями, она не будет пылиться где-то в шкафу. Благодарю всех за это невероятное приключение», — передает слова Бареллы Football-Italia.

«Манчестер Сити» впервые выиграл Лигу чемпионов. Команда также сделала требл: АПЛ, Кубок Англии и ЛЧ.