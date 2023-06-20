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Сегодня, 15:41

«Ференцварош» Черчесова и «Урарту» Дмитрия Гунько узнали соперников в отборе Лиги чемпионов-2023/24

Виталий Косик
Корреспондент
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Во вторник 20 июня в Доме европейского футбола в Ньоне состоялась жеребьевка первого отборочного раунда Лиги чемпионов УЕФА-2023/24.

«Ференцварош» российского специалиста Станислава Черчесова сыграет против фарерского «Клаксвика».

«Урарту» под руководством Дмитрия Гунько встретится с боснийским «Зриньски».

Жеребьевка первого отборочного раунда:

Группа 1
«Хеккен» — «Нью-Сейнтс»
«Балкани» — «Лудогорец»
«Шэмрок Роверс» — Победитель предварительного раунда
«Жальгирис» — «Струга»
«Клаксвик» — «Ференцварош»

Группа 2
«Олимпия» — «Валмиера»
ХИК — «Ларн»
«Линкольн Ред Импс» — «Карабах»
«Ракув» — «Флора»
«Слован» — «Свифт»

Группа 3
«Фарул» — «Шериф»
«Хамрун Спартанс» — «Маккаби» Хайфа
«Урарту» — «Зриньски»
«Партизани» — БАТЭ
«Астана» — «Динамо» Тбилиси

Первые матчи первого отборочного раунда пройдут 11/12 июля, а ответные — 18/19 июля. Проигравшие команды выходят в третий отборочный раунд Лиги конференций.

Дмитрий Гунько
Станислав Черчесов
Лига чемпионов УЕФА
БК Жальгирис (Вильнюс)
ФК Астана
ФК БАТЭ
ФК Динамо (Тбилиси)
ФК Карабах
ФК Лудогорец
ФК Маккаби (Хайфа)
ФК Нью-Сейнтс (ФК ТНС)
ФК Олимпия (Любляна)
ФК Слован
ФК Урарту
ФК Ференцварош
ФК Флора
ФК Хеккен
ФК ХИК
ФК Шериф (Тирасполь)
ФК Шэмрок Роверс
УЕФА
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