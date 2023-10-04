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Сегодня, 05:21

Гудель: «И «Севилья», и ПСВ сыграли на высоком уровне»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Защитник «Севильи» Неманья Гудель прокомментировал ничью с ПСВ (2:2) во 2-м туре группового турнира Лиги чемпионов.

«Это был хороший матч. Обе команды сыграли на высоком уровне, особенно во втором тайме. Я думаю, что нейтральные болельщики должны быть довольны — постоянные качели, но мы немного разочарованы из-за того, что не взяли три очка», — цитирует пресс-служба УЕФА Гуделя.

«Севилья» после двух туров идет на третьей строчке — 2 очка, а ПСВ последний в группе B — 0 очков.

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Источник: https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/match/2039103--psv-vs-sevilla/
Неманья Гудель
Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК ПСВ
ФК Севилья
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