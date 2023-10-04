Гудель: «И «Севилья», и ПСВ сыграли на высоком уровне»

Защитник «Севильи» Неманья Гудель прокомментировал ничью с ПСВ (2:2) во 2-м туре группового турнира Лиги чемпионов.

«Это был хороший матч. Обе команды сыграли на высоком уровне, особенно во втором тайме. Я думаю, что нейтральные болельщики должны быть довольны — постоянные качели, но мы немного разочарованы из-за того, что не взяли три очка», — цитирует пресс-служба УЕФА Гуделя.

«Севилья» после двух туров идет на третьей строчке — 2 очка, а ПСВ последний в группе B — 0 очков.