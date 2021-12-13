Губерниев одним словом описал сотрудников УЕФА после ошибки во время жеребьевки

Известный российский комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал перенос жеребьевки 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА в связи с технической ошибкой.

«Работники УЕФА — раздримдряи! Если они получают большие деньги, они должны и трудиться на соответствующем уровне», — сказал Губерниев в разговоре с корреспондентом «СЭ» Микеле Антоновым.

Ранее, 13 декабря, во время жеребьевки Лиги чемпионов в Ньоне (Швейцария) бывший российский футболист Андрей Аршавин вытянул шар с «Манчестер Юнайтед» в соперники «Вильярреалу». Обе команды играли в одной группе ЛЧ и не могут сыграть в плей-офф еврокубка. После этого «Манчестер Сити» стал соперником «Вильярреала», а «МЮ» попал на «ПСЖ».

Жеребьевка была признана недействительной и будет полностью проведена повторно в 17.00 по московскому времени.