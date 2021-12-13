«Реал» выступил против новой жеребьевки 1/8 финала Лиги чемпионов

«Реал» активно выступал против того, чтобы жеребьевку 1/8 финала Лиги чемпионов проводили заново. Испанский клуб настаивал, что технический сбой во время жеребьевки произошел уже после того, как определился соперник мадридцев — португальская «Бенфика», сообщает beIN.

Во время процедуры бронзовый призер чемпионата Европы, победитель Кубка и Суперкубка УЕФА в составе «Зенита» Андрей Аршавин, который был одним из участников жеребьевки, определяя соперника испанского «Вильярреала», вытащил шарик с «Манчестер Юнайтед». Команды не могли встретиться друг с другом в 1/8 финала, так как выступали в одной группе. Шар с «Манчестер Юнайтед» же не был помещен в корзину с возможными соперниками «Атлетико».

После жеребьевки «Атлетико» подал протест на ее итоги. Повторная процедура начнется в понедельник в 17.00 (мск).