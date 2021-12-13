«Реал» выступил против новой жеребьевки 1/8 финала Лиги чемпионов
«Реал» активно выступал против того, чтобы жеребьевку 1/8 финала Лиги чемпионов проводили заново. Испанский клуб настаивал, что технический сбой во время жеребьевки произошел уже после того, как определился соперник мадридцев — португальская «Бенфика», сообщает beIN.
Во время процедуры бронзовый призер чемпионата Европы, победитель Кубка и Суперкубка УЕФА в составе «Зенита» Андрей Аршавин, который был одним из участников жеребьевки, определяя соперника испанского «Вильярреала», вытащил шарик с «Манчестер Юнайтед». Команды не могли встретиться друг с другом в 1/8 финала, так как выступали в одной группе. Шар с «Манчестер Юнайтед» же не был помещен в корзину с возможными соперниками «Атлетико».
После жеребьевки «Атлетико» подал протест на ее итоги. Повторная процедура начнется в понедельник в 17.00 (мск).
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю