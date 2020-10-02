«Группа сильная, слабых команд тут не бывает». Смолов — о результатах жеребьевки Лиги чемпионов
22:26
Нападающий «Локомотива» Федор Смолов оценил жеребьевку группового этапа Лиги чемпионов. Соперниками железнодорожников будут «Бавария», «Атлетико» и «Зальцбург».
«Группа сильная, слабых команд тут не бывает. Будет тяжело, но в то же время интересно», — сказал Смолов в интервью клубной пресс-службе.
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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2020/21. Жеребьевка группового турнира