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«Группа сильная, слабых команд тут не бывает». Смолов — о результатах жеребьевки Лиги чемпионов

22:26
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Нападающий «Локомотива» Федор Смолов оценил жеребьевку группового этапа Лиги чемпионов. Соперниками железнодорожников будут «Бавария», «Атлетико» и «Зальцбург».

«Группа сильная, слабых команд тут не бывает. Будет тяжело, но в то же время интересно», — сказал Смолов в интервью клубной пресс-службе.

Дополнительная информация:

https://youtu.be/m6HHnPN1Vw8

Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2020/21. Жеребьевка группового турнира




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