Нападающий «Локомотива» Федор Смолов оценил жеребьевку группового этапа Лиги чемпионов. Соперниками железнодорожников будут «Бавария», «Атлетико» и «Зальцбург».

«Группа сильная, слабых команд тут не бывает. Будет тяжело, но в то же время интересно», — сказал Смолов в интервью клубной пресс-службе.