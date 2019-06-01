Грэм Сунесс: "У "Ливерпуля" шансы на победу выше, но ни в чем нельзя быть уверенным"

Трехкратный обладатель Кубка чемпионов в составе "Ливерпуля" Грэм Сунесс считает, что его бывшая команда является фаворитом финала Лиги чемпионов против "Тоттенхэма".

– У "Ливерпуля" шансы на победу выше, – цитирует пресс-служба УЕФА Сунесса. – Он проиграл всего один матч в премьер-лиге и выглядел значительно лучше "Тоттенхэма". У него за плечами опыт поражения в прошлогоднем финале. Но ни в чем нельзя быть уверенным. "Шпоры" творили чудеса в Лиге чемпионов. Им нечего терять, а их атака постоянно несет в себе угрозу.

"Тоттенхэм" – "Ливерпуль": Лига чемпионов, финал, 1 июня 2019 года, прямая трансляция матча, начало – 22.00 (мск)

Лига чемпионов: сетка плей-офф-2018/19, новости, обзоры и расписание онлайн-трансляций матчей, календарь и результаты игр