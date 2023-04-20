Гонсалу Рамуш: «Ничья похожа на поражение, потому что «Бенфика» вылетела»

Нападающий «Бенфики» Гонсалу Рамуш прокомментировал ничью с «Интером» (1:1) в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов.

«Результат первого матча был решающим. Сегодня мы играли лучше и могли уехать из Милана с победой. Мы хотели забить первыми, но в конечном итоге нам всегда приходилось гнаться за результатом. Ничья была важна, чтобы прервать череду поражений, но, в конце концов, это похоже на поражение, потому что мы вылетели», — цитирует пресс-служба УЕФА Рамуша.

По сумме двух встреч миланская команда победила (5:3) и вышла в полуфинал Лиги чемпионов. Ее соперником будет «Милан».