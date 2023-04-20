Салихамиджич остался недоволен арбитром в матче с «Манчестер Сити»

Спортивный директор «Баварии» Хасан Салихамиджич остался недоволен работой арбитра в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов против «Манчестер Сити» (1:1).

«Мы провели очень хорошую игру, несмотря на то, что арбитр сегодня был плох. Мы должны забивать больше голов. Замена Левандовски? Мы все вместе планировали состав, в том числе и бывший тренерский штаб. Будем работать над этим летом», — приводит Twitter-страница «Bayern & Germany» слова Салихамиджича.

Английская команда одержала победу по сумме двух встреч (4:1) и вышла в полуфинал Лиги чемпионов. Ее соперником будет «Реал».