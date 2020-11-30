Матч Лиги чемпионов «Брюгге» — «Зенит» обслужит голландская бригада арбитров, сообщает пресс-служба сине-бело-голубых. Главный судья встречи — 35-летний Сердар Гезюбююк.

Ассистенты главного арбитра — Йоост ван Зуйлен и Йохан Балдер, резервный судья — Аллард Линдхаут. ВАР— Деннис Хиглер, АВАР— Бас Нейхейс.

В общей сложности сине-бело-голубые провели девять матчей при судействе арбитров из Голландии, одержав три победы, дважды сыграв вничью и потерпев четыре поражения.

Гезюбююк встречался с петербургской командой однажды — он обслуживал матч группового этапа Лиги Европы против «Русенборга» (1:1).

Матч «Брюгге» — «Зенит» состоится 2 декабря. Начало в 23.00 по московскому времени.