Голландец Гезюбююк — главный арбитр матча «Брюгге» — «Зенит»
20:40
Матч Лиги чемпионов «Брюгге» — «Зенит» обслужит голландская бригада арбитров, сообщает пресс-служба сине-бело-голубых. Главный судья встречи — 35-летний Сердар Гезюбююк.
Ассистенты главного арбитра — Йоост ван Зуйлен и Йохан Балдер, резервный судья — Аллард Линдхаут. ВАР— Деннис Хиглер, АВАР— Бас Нейхейс.
В общей сложности сине-бело-голубые провели девять матчей при судействе арбитров из Голландии, одержав три победы, дважды сыграв вничью и потерпев четыре поражения.
Гезюбююк встречался с петербургской командой однажды — он обслуживал матч группового этапа Лиги Европы против «Русенборга» (1:1).
Матч «Брюгге» — «Зенит» состоится 2 декабря. Начало в 23.00 по московскому времени.
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