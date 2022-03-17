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Голкипер «Вильярреала» Рульи признан лучшим игроком матча с «Ювентусом»

Евгений Козинов
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Херонимо Рульи в борьбе за мяч.
Фото Reuters

Голкипер «Вильярреала» Херонимо Рульи признан лучшим игроком ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «Ювентусом» (3:0). Аргентинцу вручили памятный приз после игры.

Рульи вышел на поле в стартовом составе и не пропустил ни одного гола. На его счету 5 сэйвов.

«Он несколько раз выручил свою команду, сделав хорошие сэйвы. Это было очень важно и оказало большое влияние на победу», — отметили в комитете технических наблюдателей УЕФА.

В первом матче была зафиксирована ничья (1:1), поэтому в четвертьфинал вышел «Вильярреал». Соперник станет известен после жеребьевки, которая пройдет 18 марта.

Лига чемпионов. 1/8 финала
16 мар, 23:00. Allianz Stadium (Турин)
Ювентус
0:3
Вильярреал
Голы
Морено, 78 (0:1), Пау Торрес, 85 (0:2), Груневелд, 90+2 (0:3)
Ювентус
Щенсны Де Шильо де Лигт Данилу Ругани (Дибала, 79) Артур Рабьо Локателли (Бернардески, 83) Влахович Мората (Кин, 86) Куадрадо
Вильярреал
Рульи Альбиоль Пау Торрес Эступиньян Орье Парехо (Педраса, 86) Капуэ Тригерос (Коклен, 65) Ло Сельсо (Морено, 74) Груневелд Пино (Чиквуэзе, 65)
Предупреждения
де Лигт 90’  - 
Судьи
Марчиняк (Польша)
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