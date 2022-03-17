Голкипер «Вильярреала» Рульи признан лучшим игроком матча с «Ювентусом»

Голкипер «Вильярреала» Херонимо Рульи признан лучшим игроком ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «Ювентусом» (3:0). Аргентинцу вручили памятный приз после игры.

Рульи вышел на поле в стартовом составе и не пропустил ни одного гола. На его счету 5 сэйвов.

«Он несколько раз выручил свою команду, сделав хорошие сэйвы. Это было очень важно и оказало большое влияние на победу», — отметили в комитете технических наблюдателей УЕФА.

В первом матче была зафиксирована ничья (1:1), поэтому в четвертьфинал вышел «Вильярреал». Соперник станет известен после жеребьевки, которая пройдет 18 марта.