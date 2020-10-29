Гол Киммиха в ворота «Локомотива» претендует на звание лучшего во 2-м туре Лиги чемпионов
03:52
Пресс-служба УЕФА объявила претендентов на звание лучшего гола недели в Лиге чемпионов. Мяч, забитый полузащитником «Баварии»Йозуа Киммихом в ворота «Локомотива», а также голы Маркуса Тюрама, Токмака Нгуена и Дувана Сапаты вошли в число претендентов. Победитель будет определен путем голосования на официальном сайте УЕФА.
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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2020/21. 2-й тур