Гол Киммиха в ворота «Локомотива» претендует на звание лучшего во 2-м туре Лиги чемпионов

Пресс-служба УЕФА объявила претендентов на звание лучшего гола недели в Лиге чемпионов. Мяч, забитый полузащитником «Баварии»Йозуа Киммихом в ворота «Локомотива», а также голы Маркуса Тюрама, Токмака Нгуена и Дувана Сапаты вошли в число претендентов. Победитель будет определен путем голосования на официальном сайте УЕФА.