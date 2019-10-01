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Гол Икарди принес «ПСЖ» победу над «Галатасараем»

1 октября 2019, 23:52
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В матче группового этапа Лиги чемпионов «Галатасарай» принимал «ПСЖ». Гости одержали победу с минимальным счетом — 1:0.

Единственный гол забил нападающий парижан Мауро Икарди.

Лига чемпионов

Группа A

«Галатасарай» (Турция) — «ПСЖ» (Франция) — 0:1 (0:0)

Гол: Икарди, 52.

«Галатасарай» (Турция): Муслера, Мариану, Луйиндама, Маркан, Нагатомо (Эмер Байрам, 77), Беланда (Фегули, 62), Донк, Н`Зонзи, Сери, Бабел (Андоне, 64), Фалькао.

«ПСЖ» (Франция): Навас, Менье, Тиагу Силва, Кимпембе, Бернат, Маркиньюс, Гей, Верратти, Сарабия (Шупо-Мотинг, 70), Икарди (Мбаппе, 61), Ди Мария (Эррера, 83).

Предупреждения: Икарди, 7. Ди Мария, 80. Маркан, 86. Эррера, 90+3.

Судья: Марчиняк (Польша).

1 октября. Стамбул. Стадион «Тюрк Телеком».

Лига чемпионов: турнирная таблица, новости и обзоры, расписание и результаты игр

Дополнительная информация

https://www.sport-express.ru/football/L/eurocups/championsleague/2019-2020/groups/

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2019/20. 2-й тур




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