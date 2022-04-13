«Реал» победил «Челси» по итогам двух матчей 1/4 финала Лиги чемпионов (2:3, 3:1).

Как сообщает журналист Джузеппе Пасторе в Twitter, главный тренер «Реала» Карло Анчелотти стал первым тренером, которой доходил до полуфинала Лиги чемпионов четыре десятилетия кряду.

В 1999 году Анчелотти дошел до полуфинала с «Ювентусом», в 2003-м, 2005-м, 2006-м и 2007-м — с «Миланом», в 2014-м, 2015-м и 2022-м — с «Реалом».

Всего 62-летний итальянец доходил до полуфиналов Лиги чемпионов восемь раз.

При этом Анчелотти дважды выигрывал Лигу чемпионов с «Миланом» (в 2003-м и 2007-м) и один раз с «Реалом» (в 2014-м).