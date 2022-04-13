Крауч назвал невероятной игру «Вильярреала» с «Баварией»

Экс-нападающий сборной Англии Питер Крауч прокомментировал ничью «Вильярреала» с «Баварией» (1:1) в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов.

«Невероятно. Это был запрещенный удар и им нужно отдать должное — невероятная игра «Вильярреала», — цитирует пресс-служба УЕФА Крауча.

В первом матче «Вильярреал» выиграл со счетом 1:0, а в ответном была зафиксирована ничья (1:1), поэтому испанская команда прошла в полуфинал Лиги чемпионов, где сыграет против победителя противостояния «Бенфика» — «Ливерпуль» (первый матч — 1:3).