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Робертсон: «Ливерпуль» доминировал в первом тайме и мог забить «Бенфике» еще пару мячей»

Сергей Разин
корреспондент
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Защитник «Ливерпуля» Энди Робертсон подвел итоги матча четвертьфинала Лиги чемпионов против «Бенфики» (1:3).

«Тяжелый матч. Мы доминировали в первом тайме и могли забить еще пару мячей. Старались удерживать инициативу и потом, но они забил мяч, который воодушевил болельщиков, и нам пришлось несладко. Третий гол пришелся как нельзя кстати», – приводит слова Робертсона официальный сайт УЕФА.

Ответная игра команд состоится 13 апреля на «Энфилде». Начало – в 22.00 мск.

Эндрю Робертсон
Лига чемпионов УЕФА
ФК Бенфика
ФК Ливерпуль
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