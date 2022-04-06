Робертсон: «Ливерпуль» доминировал в первом тайме и мог забить «Бенфике» еще пару мячей»

Защитник «Ливерпуля» Энди Робертсон подвел итоги матча четвертьфинала Лиги чемпионов против «Бенфики» (1:3).

«Тяжелый матч. Мы доминировали в первом тайме и могли забить еще пару мячей. Старались удерживать инициативу и потом, но они забил мяч, который воодушевил болельщиков, и нам пришлось несладко. Третий гол пришелся как нельзя кстати», – приводит слова Робертсона официальный сайт УЕФА.

Ответная игра команд состоится 13 апреля на «Энфилде». Начало – в 22.00 мск.