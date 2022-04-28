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Сегодня, 01:07

Клопп: «Мы хорошо двигались. Нужно сохранить положительный настрой»

Юрген Клопп считает, что «Ливерпулю» нужно сохранить боевой настрой перед ответным матчем ЛЧ
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Юрген Клопп.
Фото Global Look Press

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп подвел итог первого матча полуфинала Лиги чемпионов против «Вильярреала» (2:0).

«Мы хорошо двигались в первом тайме. Нужно было сохранять положительный настрой и мышление. Все сложилось удачно. Теперь поедем в гости к «Вильяреалу» и постараемся выйти в финал. Нужно сохранять полную боевую готовность и стопроцентный настрой, чтобы провести ответный матч так же, как первый», — цитирует Клоппа пресс-служба УЕФА.

Ответный матч состоится 3 мая в городе Вильярреал. Начало — в 22.00 мск.

Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Вильярреал
ФК Ливерпуль
Юрген Клопп
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