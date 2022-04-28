Клопп: «Мы хорошо двигались. Нужно сохранить положительный настрой»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп подвел итог первого матча полуфинала Лиги чемпионов против «Вильярреала» (2:0).

«Мы хорошо двигались в первом тайме. Нужно было сохранять положительный настрой и мышление. Все сложилось удачно. Теперь поедем в гости к «Вильяреалу» и постараемся выйти в финал. Нужно сохранять полную боевую готовность и стопроцентный настрой, чтобы провести ответный матч так же, как первый», — цитирует Клоппа пресс-служба УЕФА.

Ответный матч состоится 3 мая в городе Вильярреал. Начало — в 22.00 мск.