Клопп: «Мы хорошо двигались. Нужно сохранить положительный настрой»
Юрген Клопп считает, что «Ливерпулю» нужно сохранить боевой настрой перед ответным матчем ЛЧ
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп подвел итог первого матча полуфинала Лиги чемпионов против «Вильярреала» (2:0).
«Мы хорошо двигались в первом тайме. Нужно было сохранять положительный настрой и мышление. Все сложилось удачно. Теперь поедем в гости к «Вильяреалу» и постараемся выйти в финал. Нужно сохранять полную боевую готовность и стопроцентный настрой, чтобы провести ответный матч так же, как первый», — цитирует Клоппа пресс-служба УЕФА.
Ответный матч состоится 3 мая в городе Вильярреал. Начало — в 22.00 мск.
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