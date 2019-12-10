Главный тренер «Генка» Вольф: Для победы над «Наполи» нужно сыграть матч всей жизни"

Главный тренер «Генка» Ханнес Вольф рассказал о подготовке к матчу 6-го тура группового турнира Лиги чемпионов против «Наполи».

— Последние недели выдались для нас непростыми, но мы проведем заключительный матч в текущей Лиге чемпионов, который очень хотим выиграть, — цитирует Вольфа официальный сайт УЕФА. — «Наполи» — отличная команда с множеством талантливых футболистов, они будут биться за выход в плей-офф. Для победы нам нужно будет воспользоваться каждым своим шансом. Грубо говоря, сыграть матч всей жизни.

Матч пройдет 10 декабря в Неаполе и начнется в 20:55 мск.