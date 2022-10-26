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Сегодня, 14:04

Хави: «В Мюнхене нам не повезло, теперь «Барса» хочет показать, что тогда была лучше «Баварии»

Анна Горшкова
Корреспондент
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Главный тренер «Барселоны» Хави поделился ожиданиями от предстоящего матча с «Баварией» в 5-м туре группового этапа Лиги чемпионов.

В предыдущей встрече этих команды каталонский клуб проиграл «Баварии» со счетом 0:2 в Мюнхене.

«Мы попытаемся создать для «Баварии» некомфортную ситуацию. В Мюнхене нам не повезло, и теперь «Барса» хочет показать, что тогда мы были лучше «Баварии». Мы хотим показать, что находимся на уровне тех команд, которые считаются топовыми. Я ожидаю, что матч будет очень интенсивным. Будет много физической борьбы. Нас ждет очень важный матч, и это не зависит от результата в игре «Интера». Матч в Мюнхене — это несчастье. До сих пор не могу поверить, что мы не забили», — приводит слова Хави AS.

Матч 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Барселона» — «Бавария» состоится сегодня, 25 октября. Начало — в 22.00 (мск).

У мюнхенцев после 4 туров 13 очков и первое место в группе, каталонцы набрали всего 4 очка и расположились на 3-м месте.

«Барселона» потеряет шансы на выход в плей-офф, если «Интер» обыграет «Викторию» Пльзень в 5-м туре Лиги чемпионов.

Источник: https://as.com/futbol/champions/eric-garcia-y-xavi-hablan-antes-de-la-final-ante-el-bayern-n/

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⚽ Футбол. ЛЧ
Барселона
Бавария

П2

19%

2.80

Ф2(0)

17%

2.13

П1

11%

2.32
⚽ Футбол. ЛЧ
Боруссия Д 0
Манчестер Сити 0
Матч завершен

29%

2.40

обе забьют - да

26%

1.54

П2

25%

1.62
⚽ Футбол. Лига чемпионов. Группа F
РБ Лейпциг 3
Реал 2
Матч завершен

Ф2(0)

31%

1.90

П2

24%

2.65

ТБ 2.5

21%

1.65
Хави Эрнандес (Хави)
ФК Бавария
ФК Барселона
0
Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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