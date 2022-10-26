Хави: «В Мюнхене нам не повезло, теперь «Барса» хочет показать, что тогда была лучше «Баварии»

Главный тренер «Барселоны» Хави поделился ожиданиями от предстоящего матча с «Баварией» в 5-м туре группового этапа Лиги чемпионов.

В предыдущей встрече этих команды каталонский клуб проиграл «Баварии» со счетом 0:2 в Мюнхене.

«Мы попытаемся создать для «Баварии» некомфортную ситуацию. В Мюнхене нам не повезло, и теперь «Барса» хочет показать, что тогда мы были лучше «Баварии». Мы хотим показать, что находимся на уровне тех команд, которые считаются топовыми. Я ожидаю, что матч будет очень интенсивным. Будет много физической борьбы. Нас ждет очень важный матч, и это не зависит от результата в игре «Интера». Матч в Мюнхене — это несчастье. До сих пор не могу поверить, что мы не забили», — приводит слова Хави AS.

Матч 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Барселона» — «Бавария» состоится сегодня, 25 октября. Начало — в 22.00 (мск).

У мюнхенцев после 4 туров 13 очков и первое место в группе, каталонцы набрали всего 4 очка и расположились на 3-м месте.

«Барселона» потеряет шансы на выход в плей-офф, если «Интер» обыграет «Викторию» Пльзень в 5-м туре Лиги чемпионов.