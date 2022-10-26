Мостовой считает, что «Барселона» должна преподнести сюрприз в матче с «Баварией»

Бывший футболист «Сельты» Александр Мостовой поделился мнением по поводу предстоящего матча 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов между «Барселоной» и «Баварией».

«Если посмотреть последние игры «Барселоны», то мы видим, что у них все печально в Лиге чемпионов. Как ни странно, «Барса» сегодня должна преподнести сюрприз — попробовать обыграть «Баварию». Такое может произойти. Вчера мы увидели это в матче «Лейпцига» и «Реала». «Реал» уже практически обеспечил себе победу, а «Лейпциг» в итоге выиграл. Здесь такая же ситуация может произойти.

«Барса» накупила такой состав, потратила столько денег, а команда проигрывает бездарно. Сегодня, думаю, если Хави состав немножко подкорректирует, то «Барса» может сегодня «Баварию» и обыграть», — приводит слова Мостового Vprognoze.ru.

Матч 5-го тура группового этапа ЛЧ «Барселона» — «Бавария» состоится сегодня, 25 октября. Начало — в 22.00 (мск).

У мюнхенцев после 4 туров 13 очков и первое место в группе, каталонцы набрали всего 4 очка и расположились на 3-м месте.

«Барселона» потеряет шансы на выход в плей-офф, если «Интер» обыграет «Викторию» Пльзень в 5-м туре Лиги чемпионов.