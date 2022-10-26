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Сегодня, 12:17

Мостовой считает, что «Барселона» должна преподнести сюрприз в матче с «Баварией»

Анна Горшкова
Корреспондент
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Бывший футболист «Сельты» Александр Мостовой поделился мнением по поводу предстоящего матча 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов между «Барселоной» и «Баварией».

«Если посмотреть последние игры «Барселоны», то мы видим, что у них все печально в Лиге чемпионов. Как ни странно, «Барса» сегодня должна преподнести сюрприз — попробовать обыграть «Баварию». Такое может произойти. Вчера мы увидели это в матче «Лейпцига» и «Реала». «Реал» уже практически обеспечил себе победу, а «Лейпциг» в итоге выиграл. Здесь такая же ситуация может произойти.

«Барса» накупила такой состав, потратила столько денег, а команда проигрывает бездарно. Сегодня, думаю, если Хави состав немножко подкорректирует, то «Барса» может сегодня «Баварию» и обыграть», — приводит слова Мостового Vprognoze.ru.

Матч 5-го тура группового этапа ЛЧ «Барселона» — «Бавария» состоится сегодня, 25 октября. Начало — в 22.00 (мск).

У мюнхенцев после 4 туров 13 очков и первое место в группе, каталонцы набрали всего 4 очка и расположились на 3-м месте.

«Барселона» потеряет шансы на выход в плей-офф, если «Интер» обыграет «Викторию» Пльзень в 5-м туре Лиги чемпионов.

Источник: https://vprognoze.ru/sportnews/football/10379447-aleksandr-mostovoj-schitaet-chto-barselona-dolzhna-prepodnesti-syurpriz-v-matche-s-bavariej.html

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

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⚽ Футбол. ЛЧ
Барселона
Бавария

П2

19%

2.80

Ф2(0)

17%

2.13

П1

11%

2.32
⚽ Футбол. ЛЧ
Боруссия Д 0
Манчестер Сити 0
Матч завершен

29%

2.40

обе забьют - да

26%

1.54

П2

25%

1.62
⚽ Футбол. Лига чемпионов. Группа F
РБ Лейпциг 3
Реал 2
Матч завершен

Ф2(0)

31%

1.90

П2

24%

2.65

ТБ 2.5

21%

1.65
Александр Мостовой
Лига чемпионов УЕФА
ФК Бавария
ФК Барселона
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Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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