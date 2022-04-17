Симеоне: «Атлетико» отдал все силы в матче с «Сити» и спокойно воспринял вылет из Лиги чемпионов. Гордимся собой»

Симеоне заявил, что «Атлетико» гордится собой после вылета из Лиги чемпионов

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне ответил на вопрос о том, гордится ли он тем, как его подопечные сыграла в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов с «Манчестер Сити» (0:0).

«Мы всегда собой гордимся, — приводит слова Симеоне ESPN. — И нам не нужна еще какая-то игра, чтобы гордиться собой еще сильнее. Мы знаем, какую работу проделали за последние годы. «Атлетико» отдал все силы в матче с «Манчестер Сити» и спокойно воспринял вылет из Лиги чемпионов. Гордимся собой» .