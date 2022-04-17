Футбол
Лига чемпионов
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Фото
Все материалы
Главная
Футбол
Лига чемпионов

Сегодня, 08:37

Симеоне: «Атлетико» отдал все силы в матче с «Сити» и спокойно воспринял вылет из Лиги чемпионов. Гордимся собой»

Симеоне заявил, что «Атлетико» гордится собой после вылета из Лиги чемпионов
Карен Саркисян
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне ответил на вопрос о том, гордится ли он тем, как его подопечные сыграла в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов с «Манчестер Сити» (0:0).

«Мы всегда собой гордимся, — приводит слова Симеоне ESPN. — И нам не нужна еще какая-то игра, чтобы гордиться собой еще сильнее. Мы знаем, какую работу проделали за последние годы. «Атлетико» отдал все силы в матче с «Манчестер Сити» и спокойно воспринял вылет из Лиги чемпионов. Гордимся собой».

По итогам двух матчей «Атлетико» уступил «Манчестер Сити» со счетом 0:1 и вылетел из турнира. В полуфинале Лиги чемпионов подопечные Хосепа Гвардиола встретятся с «Реалом».

Источник: https://www.espn.co.uk/football/atletico-madrid-espatletico_madrid/story/4643466/diego-simeone-proud-of-atletico-madrid-after-champions-league-exit-to-man-city?device=featurephone

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Сочи
Локомотив

ИТБ1 (1.5)

21%

1.84

П1

18%

1.75

X2

16%

2.15
⚽ Футбол. Италия. Серия А
Наполи
Рома

П1

23%

1.93

X2

19%

1.93

Ф1 (0)

13%

1.42
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Спартак 1
Рубин 1
Матч завершен

П1

26%

1.39

ТБ 2.5

16%

1.75

Обе забьют - да

15%

2.02
Диего Симеоне
Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Атлетико
ФК Манчестер Сити
0
Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Что будет, если приседать каждый день 20 раз?
Микки Маус вместо Конора. Disney хочет купить UFC за 4,3 млрд долларов, что ждет бойцов из России
Материалы сюжета: Лига чемпионов-2021/22: 1/2 финала
Анчелотти прокомментировал недовольство Тони Крооса после матча «Реала» с «Челси»
Кассано: «Анчелотти очень повезло в матчах против «Челси» и «ПСЖ»
«Всегда говорил, что у Англии и Испании сильные чемпионаты». Мостовой — о полуфиналах ЛЧ
Симеоне о Гвардиоле: «Те, у кого обширный словарный запас, умеют хвалить с презрением»
Салах: «В отпуске я сижу у моря и пишу о том, что хочу снова выиграть Лигу чемпионов и АПЛ»
Румменигге: «АПЛ очень сильна. Бундеслиге за ней не угнаться»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Кассано: «Анчелотти очень повезло в матчах против «Челси» и «ПСЖ»
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости