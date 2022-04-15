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Кассано: «Анчелотти очень повезло в матчах против «Челси» и «ПСЖ»

Кассано раскритиковал главного тренера «Реала» Анчелотти
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Бывший нападающий сборной Италии и «Реала» Антонио Кассано раскритиковал главного тренера «сливочных» Карло Анчелотти.

«Реал» плохо играл против «Челси» и «ПСЖ», Анчелотти очень, очень повезло. Но удача рано или поздно закончится. «Реал» плохо играет в ла лиге, у «Барселоны» был плохой старт, но теперь все по-другому. Анчелотти заставляет игроков чувствовать себя хорошо, но я не могу вспомнить ни одного, кто развивался под его руководством», – цитирует Кассано Bobo TV.

«Реал» победил «Челси» по итогам двух матчей со счетом 5:4 и вышел в полуфинал Лиги чемпионов, где встретится с «Манчестер Сити». Первый матч состоится 26 апреля, ответный – 5 мая.

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

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Рубин

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16%

1.75

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15%

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Антонио Кассано
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