Кассано: «Анчелотти очень повезло в матчах против «Челси» и «ПСЖ»

Бывший нападающий сборной Италии и «Реала» Антонио Кассано раскритиковал главного тренера «сливочных» Карло Анчелотти.

«Реал» плохо играл против «Челси» и «ПСЖ», Анчелотти очень, очень повезло. Но удача рано или поздно закончится. «Реал» плохо играет в ла лиге, у «Барселоны» был плохой старт, но теперь все по-другому. Анчелотти заставляет игроков чувствовать себя хорошо, но я не могу вспомнить ни одного, кто развивался под его руководством», – цитирует Кассано Bobo TV.

«Реал» победил «Челси» по итогам двух матчей со счетом 5:4 и вышел в полуфинал Лиги чемпионов, где встретится с «Манчестер Сити». Первый матч состоится 26 апреля, ответный – 5 мая.