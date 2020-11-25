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Газинский: «Очень неудобно перед болельщиками и самими собой»

06:52
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Полузащитник «Краснодара» Юрий Газинский после победы над «Севильей» в Лиге чемпионов (2:1) отметил, что ему неудобно перед болельщиками. Российская команда пропустила на 95-й минуте и проиграла.

— Честно говоря, трудно что-то говорить после такой игры, — цитирует пресс-служба УЕФА Газинского. — Вновь мы упускаем очки в концовке встречи. Очень неудобно перед болельщиками и самими собой. Сегодня мы смогли отыграться, вроде бы переломили ход встречи, но в конце... Будем разбираться в том, что произошло. Нужно находить в себе силы, чтобы исправляться.

Дополнительная информация:

https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/match/2029430--krasnodar-vs-sevilla/

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