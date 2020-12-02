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Гасперини считает, что «Аталанте» не хватает остроты в атаке

01:41
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Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини рассказал, почему его команде не удалось обыграть «Мидтьюлланн» (1:1) в Лиге чемпионов.

«В этот период мы хорошо играем в защите и полузащите, но у нас есть трудности в атаке, так как нам не хватает остроты, что создает атмосферу раздражения, — цитирует специалиста Football Italia. — Мы создавали моменты, и, к счастью, Ромеро удалось забить этот великолепный гол. Возможно, в следующий раз я использую его в атаке».

Тренер отметил, что его команда хоть и не обеспечила себе путевку в плей-офф, но отправится на матч против «Аякса» в Амстердаме с небольшим преимуществом. По его словам, команда с радостью бы согласилась на такой расклад в пятом туре. При этом он сказал, что из-за необходимости постоянно играть дважды в неделю футболистам тяжело восстанавливаться как физически, так и психологически.

Перед последним туром «Аталанта» занимает второе место с восемью очками. У «Аякса» семь очков и третья позиция.

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2020/21. 5-й тур




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