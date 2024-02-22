Кальцона: «Наполи» провел великолепную финальную 15-минутку»

Главный тренер «Наполи» Франческо Кальцона прокомментировал ничью с «Барселоной» (1:1) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Нам еще много над чем работать, но я поздравил игроков с тем, как завершили матч. Мы боролись, провели хороший второй тайм и великолепную финальную 15-минутку. Мне очень понравился настрой. В конечном итоге мы поверили, что можем выиграть этот матч. Мы терпели в первые полчаса, и затем команда отреагировала. Я очень доволен заменами», — цитирует пресс-служба УЕФА Кальцону.

Ответная игра пройдет в Барселоне на стадионе «Камп Ноу» 12 марта. Начало встречи — 23.00 по московскому времени.