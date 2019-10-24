Фрэнк Лэмпард: «Выпустили Батшуайи, потому что он очень быстрый и может взорвать игру»

Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард — о матче с «Аяксом» (1:0) в Лиге чемпионов. Решающий мяч забил вышедший на замену Миши Батшуайи.

— Я очень рад. Победить здесь означает, что твоя команда играла блестяще на каждом участке поля. Ведь соперник был очень и очень силен, — цитирует Лэмпарда официальный сайт УЕФА. — Решение о выходе на замену Миши было принято потому, что он очень быстрый и может взорвать игру. Он ждал своего шанса и дождался его. Мы много трудились в том числе находясь без мяча. Пока что это самая приятная победа для меня. Но я уже думаю о «Бернли». Мы очень уважаем «Аякс», и так должно быть. Что же до нас самих, то самое главное — это то рвение, которым заряжены игроки. Полагаю, мы движемся в верном направлении. Об этом многое говорит. Пять побед подряд — это шикарно, шесть — еще лучше. И это я только начал работать. Я знал, что у этой команды достаточно мастерства. Я не терял веры в нее.