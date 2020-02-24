Фрэнк Лэмпард: «Наша работа заключается в том, чтобы попытаться остановить «Баварию»

Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард поделился ожиданиями от матча 1/8 финала Лиги чемпионов против «Баварии». Встреча пройдет 25 февраля и начнется в 23:00 мск.

— Это спаренные матчи, в обоих концентрация и собранность будут иметь первостепенное значение, — цитирует Лэмпарда официальный сайт УЕФА. — Мне нравится, когда мы рискуем в зоне атаки. Но в обороне мы должны быть максимально сосредоточены.

Роберт Левандовски много лет показывает стабильный уровень. Его статистика голов, все его качества за версту выдают игрока топ-класса. Я смотрел много матчей «Баварии», это бросается в глаза. Он возглавляет нападение, но угроза исходит не только от него. В плей-офф нужно прибавлять. И прибавлять во всем.

Может ли «Бавария» выиграть Лигу чемпионов? Да, конечно. Это талантливая и сплоченная команда, не зря она лидирует в бундеслиге. Этот клуб, который преодолевает трудности за счет силы и организации. Глубоко уважаю «Баварию». Из года в год она претендует на победу в Лиге чемпионов. Но наша работа заключается в том, чтобы попытаться ее остановить.