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22 февраля, 04:17

Консейсау: «Арсенал» больше контролировал мяч, но «Порту» всегда был опаснее»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Главный тренер «Порту» Сержиу Консейсау прокомментировал победу над «Арсеналом» (1:0) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Игроки должны быть довольны проделанной работой. Они прекрасно понимали, какие позиции нужно занимать, исходя из состояния соперников, и как надо действовать впереди, чтобы создавать остроту. Это была хорошая игра, настоящая игра Лиги чемпионов. Наш соперник больше контролировал мяч, но «Порту» всегда был опаснее», — цитирует пресс-служба УЕФА Консейсау.

Ответный матч состоится в Лондоне на стадионе «Эмирейтс». Начало — в 23.00 по московскому времени.

 
Галено празднует гол в&nbsp;концовке матча &laquo;Порту&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Арсенал&raquo; (1:0). «Порту» задушил «Арсенал»: шедевр Галено на последней минуте оставил Артету ни с чем
Источник: https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/match/2039920--fc-porto-vs-arsenal/
Сержиу Консейсау
Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Порту
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