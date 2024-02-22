Консейсау: «Арсенал» больше контролировал мяч, но «Порту» всегда был опаснее»

Главный тренер «Порту» Сержиу Консейсау прокомментировал победу над «Арсеналом» (1:0) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Игроки должны быть довольны проделанной работой. Они прекрасно понимали, какие позиции нужно занимать, исходя из состояния соперников, и как надо действовать впереди, чтобы создавать остроту. Это была хорошая игра, настоящая игра Лиги чемпионов. Наш соперник больше контролировал мяч, но «Порту» всегда был опаснее», — цитирует пресс-служба УЕФА Консейсау.

Ответный матч состоится в Лондоне на стадионе «Эмирейтс». Начало — в 23.00 по московскому времени.