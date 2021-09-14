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Криштиану Роналду забил гол в первом матче в Лиге чемпионов за «Манчестер Юнайтед» после возвращения

19:59
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Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду отличился в матче группового этапа Лиги чемпионов против «Янг Бойз». Он открыл счет в игре.

Португалец забил в первом же матче ЛЧ за «МЮ» после возвращения. Также это первый гол всего группового этапа Лиги чемпионов сезона-2021/22.

Напомним, что ранее Роналду оформил дубль в первом матче АПЛ после возвращения.

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Иван Шитик все материалы автора

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