Криштиану Роналду забил гол в первом матче в Лиге чемпионов за «Манчестер Юнайтед» после возвращения

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду отличился в матче группового этапа Лиги чемпионов против «Янг Бойз». Он открыл счет в игре.

Португалец забил в первом же матче ЛЧ за «МЮ» после возвращения. Также это первый гол всего группового этапа Лиги чемпионов сезона-2021/22.

Напомним, что ранее Роналду оформил дубль в первом матче АПЛ после возвращения.