Форвард загребского «Динамо» Оршич забил первый гол в Лиге чемпионов-2022/23. Он открыл счет в матче с «Челси»

Нападающий загребского «Динамо» Мислав Оршич забил первый гол в розыгрыше Лиги чемпионов-2022/23.

29-летний хорват открыл счет в матче 1-го тура группового турнира ЛЧ против «Челси» на 13-й минуте встречи. Футболист реализовал выход один на один с вратарем лондонского клуба Кепой Аррисабалагой.

Загребское «Динамо» и «Челси» выступают в группе E Лиги чемпионов. Сегодня, 6 сентября состоится еще один матч с участниками этой группы: в 22.00 по московскому времени «Зальцбург» примет на своем поле «Милан».