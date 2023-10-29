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Исак восстановится к матчу с «ПСЖ» в Лиге чемпионов

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По информации официального сайта «Ньюкасла», нападающий Александер Исак вернется в строй к 25 ноября. Таким образом, шведский форвард «сорок» сможет выйти на поле в заключительном матче группового этапа Лиги чемпионов с «ПСЖ».

24-летний Исак травмировал пах 24 октября в матче Лиги чемпионов против дортмундской «Боруссии» (0:1).

В сезоне-2023/24 игрок сборной Швеции провел 12 игр за «Ньюкасл» во всех турнирах, забил 7 голов, сделал 1 ассист.

Александер Исак
ФК Ньюкасл Юнайтед
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