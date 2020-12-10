Флик оценил уровень немецкого футбола
01:44
Главный тренер «Баварии» Ханс Флик после победы над «Локомотивом» (2:0) в заключительном матче группового этапа Лиги чемпионов дал оценку уровню немецкого футбола.
— Немецкие команды сейчас на высоте, — заявил Флик. — Думаю, что бундеслига развивается. Наши клубы растут. Многие команды борются за лидирующие места. Мы должны быть этому рады. Наверняка этому радуется и Йоахим Лев — ведь клубный футбол — фундамент сборной. У него большой выбор. Многие немцы выступают в Лиге чемпионов. Есть те, кто играют в «Челси». Важно, что есть те, кто получают опыт в еврокубках. Важно иметь таких футболистов перед Евро.
(Наталья Юрина)
Материалы сюжета: Лига чемпионов-2020/21. 6-й тур
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