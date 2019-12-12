Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Лига чемпионов

Финт Феликса в матче с «Локомотивом»: момент дня в Лиге чемпионов

02:29
Теги:

Пресс-служба УЕФА опубликовала момент прошедшего игрового дня в Лиге чемпионов. Им стал финт нападающего «Атлетико» Жоау Феликса в матче против «Локомотива» (2:0). Португалец эффектно обыграл Гжегожа Крыховяк.

Лига чемпионов: турнирные таблицы, расписание и результаты матчей, онлайн-трансляции игр, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Лига чемпионов-2019/20. 6-й тур




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир