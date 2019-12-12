Финт Феликса в матче с «Локомотивом»: момент дня в Лиге чемпионов
02:29
Пресс-служба УЕФА опубликовала момент прошедшего игрового дня в Лиге чемпионов. Им стал финт нападающего «Атлетико» Жоау Феликса в матче против «Локомотива» (2:0). Португалец эффектно обыграл Гжегожа Крыховяк.
Jo?o F?lix turning on the style ?— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) December 11, 2019
Rate his performance / 10...#UCL | @Mastercard pic.twitter.com/fY6OtfCyfc
Лига чемпионов: турнирные таблицы, расписание и результаты матчей, онлайн-трансляции игр, новости и обзоры
Материалы сюжета: Лига чемпионов-2019/20. 6-й тур
Самые обсуждаемые материалы
Загрузка...