Финт Феликса в матче с «Локомотивом»: момент дня в Лиге чемпионов

Пресс-служба УЕФА опубликовала момент прошедшего игрового дня в Лиге чемпионов. Им стал финт нападающего «Атлетико» Жоау Феликса в матче против «Локомотива» (2:0). Португалец эффектно обыграл Гжегожа Крыховяк.

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