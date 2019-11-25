Филипп Клеман: «Брюгге» не может думать о втором или третьем месте, нужно выжать максимум из матча с «Галатасараем»
20:26
Главный тренер «Брюгге» Филипп Клеман рассказал, чего он ожидает от матча Лиги чемпионов с «Галатасараем».
— Мы приехали сюда, чтобы показать свой футбол, — цитирует Клемана официальный сайт УЕФА. — И «ПСЖ», и «Реал» столкнулись здесь с трудностями. Нас ждет тяжелый матч. Судьба таких игр зависит от мелочей. Мы не можем думать о втором или третьем месте. Надо просто постараться выжать максимум из завтрашнего матча. Именно на этом следует делать акцент.
Матч «Галатасарай» — «Брюгге» состоится 26 ноября и начнется в 20.55 по московскому времени.
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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2019/20. 5-й тур
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