Фернанду понравилась атмосфера на матче с «Краснодаром»
06:39
Полузащитник «Севильи» Фернанду после победы над «Краснодаром» в Лиге чемпионов (2:1) отметил атмосферу на стадионе. Бразилец признался, что уже отвык от присутствия фанатов на трибунах.
— Честно говоря, я уже отвык от присутствия зрителей на трибунах, — цитирует пресс-служба УЕФА Фернанду. — А тут звучит гимн Лиги чемпионов, болельщики поддерживают свою команду — замечательная атмосфера. Надеюсь, что и на наших домашних матчах вновь появятся болельщики. Этого очень сильно не хватает.
Дополнительная информация:
https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/match/2029430--krasnodar-vs-sevilla/
Материалы сюжета: Лига чемпионов-2020/21. 4-й тур
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