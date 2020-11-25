Фернанду понравилась атмосфера на матче с «Краснодаром»

Полузащитник «Севильи» Фернанду после победы над «Краснодаром» в Лиге чемпионов (2:1) отметил атмосферу на стадионе. Бразилец признался, что уже отвык от присутствия фанатов на трибунах.

— Честно говоря, я уже отвык от присутствия зрителей на трибунах, — цитирует пресс-служба УЕФА Фернанду. — А тут звучит гимн Лиги чемпионов, болельщики поддерживают свою команду — замечательная атмосфера. Надеюсь, что и на наших домашних матчах вновь появятся болельщики. Этого очень сильно не хватает.