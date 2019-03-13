Федерико Бернардески: "Ювентусу" было обидно получить пощечину в Мадриде"

Нападающий "Ювентуса" Федерико Бернардески остался доволен тем, как команда сыграла в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов с "Атлетико" (3:0). Благодаря этой победе туринцы смогли пройти в четвертьфинал.

– Вся команда была экстраординарной во всех отношениях, включая характер и веру в себя, – цитирует Sky Italia Бернардески. – Нам нужно было поверить в себя, чтобы мы могли отыграться с 0:2. Было обидно так уступить в Мадриде, получить пощечину. Конечно, было бы легче начинать с другим счетом ответную игру, но мы не теряли веры, несмотря ни на что. Эта уверенность в себе и окупилась.