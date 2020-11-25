Фавр: «Санчо скоро начнет возвращаться к лучшей форме»

Главный тренер дортмундской «Боруссии» Люсьен Фавр — об игре полузащитника Джейдона Санчо в матче 4-го тура групповой стадии Лиги чемпионов против «Брюгге» (3:0).

— Я рад, что Джейдон вновь забил, — приводит Goal.com слова Фавра. — Очень красивый гол со штрафного, мало кто так умеет. Мяч Санчо облегчил нам задачу. В целом, Джейдон провел хороший матч, много бегал, однако я скажу то, что уже говорил ранее: игрок не может быть постоянно в лучшей форме. Прошлый сезон был волшебным для Санчо. Ему нужно переварить это. После этого он вскоре начнет возвращаться к прежней форме.

В сезоне-2020/21 Санчо провел 10 матчей за дортмундскую «Боруссию», на его счету 3 гола и 4 результативных передачи.