Фавр пообещал ротацию состава «Боруссии» в матче с «Брюгге»

Главный тренер дортмундской «Боруссии» Люсьен Фавр отметил, что в матче Лиги чемпионов против «Брюгге» планирует применить ротацию.

«Томас Дилейни в воскресенье не тренировался, — цитирует специалиста официальный сайт УЕФА. — Посмотрим, что будет сегодня, и тогда примем решение по завтрашнему матчу. Продолжим ротировать состав, потому что почти никто не может провести 10 матчей за 30 дней. В особенности это касается атаки, но здесь у нас много вариантов».

Матч «Боруссия» — «Брюгге» начнется в 23.00 по московскому времени.