Фавр пообещал ротацию состава «Боруссии» в матче с «Брюгге»
00:27
Главный тренер дортмундской «Боруссии» Люсьен Фавр отметил, что в матче Лиги чемпионов против «Брюгге» планирует применить ротацию.
«Томас Дилейни в воскресенье не тренировался, — цитирует специалиста официальный сайт УЕФА. — Посмотрим, что будет сегодня, и тогда примем решение по завтрашнему матчу. Продолжим ротировать состав, потому что почти никто не может провести 10 матчей за 30 дней. В особенности это касается атаки, но здесь у нас много вариантов».
Матч «Боруссия» — «Брюгге» начнется в 23.00 по московскому времени.
Дополнительная информация:
https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/match/2029432--dortmund-vs-club-brugge/
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